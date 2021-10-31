استمرار المنافسات بموسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري

محمد بن مسعود - الدمام - كرر فريق «سموم» فوزه في سباق الجولة الثانية لمسابقة التجديف الشعبي ضمن موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري في نسخته الرابعة وسط مشاركة واسعة من قبل الشباب البحريني المهتم بموروث البحر.

وأحرز «سموم» بقيادة النوخذة أحمد ناصر البوسميط المركز الأول بعد أن أنهى مسافة السباق البالغة 3000 متر في زمن قدره (13.33.08 دقيقة) متفوقا على فريق «إعصار 1» بقيادة النوخذة عبدالله خليفة الحدي والذي جاء ثانيا بزمن يبلغ (14.10.47 دقيقة)، بينما صعد فريق «طوفان 1» بقيادة النوخذة حمد خالد الرميحي للمركز الثالث في الجولة الثانية بعد أن سجل زمن قدره (14.23.81 دقيقة).

وجاء في المركز الرابع فريق «الداهية» متقدما على فريق «الزعيم» في المركز الخامس، ثم فريق «السيل» سادسا، و«إعصار 2» سابعا متفوقا على «طوفان 2» في المركز الثامن، وجاء فريق «الوائلية» في المركز التاسع و«كاسر الأمواج» عاشرا.

ومن أصل 20 فريقا يشاركون في كل جولة من سباقات التجديف الشعبي تسعى الفرق للتأهل للسباق الختامي من خلال إحراز المراكز المتقدمة في سباقات الجولات التمهيدية الثلاث.

وفي مسابقة «دشت بحارة الموروث» التي تجمع صيد الأسماك واستخراج المحار، حقق فريق «لاحقه» بقيادة النوخذة راشد عادل الأحمد المركز الأول في الجولة الثانية برصيد 65.5 نقطة متفوقا على فريق «بلا حدود» صاحب المركز الثاني برصيد 60.5 نقطة وهو الفريق الذي يقوده النوخذة مهدي حسن الشاووش.

وحل في المركز الثالث فريق «الثقة» بقيادة النوخذة ياسر عبدالرحمن الخان بعد أن تمكن من جمع 56.5 نقطة، فيما جاء فريق «ولد الحبيشي 1» بقيادة النوخذة عبدالعزيز نصيب سالم في المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

وكان التنافس في هذه المسابقة الشاملة شديدا بين الفرق التي تدخل البحر على مدى يومين للصيد والطبخ واستخراج المحار.

وتستأنف الجولة الثالثة من مسابقات موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري في عطلة نهاية الأسبوع.

ويقام هذا الموسم بتنظيم من اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي التابعة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بهدف إحياء الموروث الشعبي البحريني والحفاظ على التراث الأصيل من خلال مسابقات تنافسية.