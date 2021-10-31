محمد بن مسعود - الدمام - أسد مفترس يلتقط طفل من يد والده بسرعة البرق.. ورد فعل غير متوقعة من الأب لن تصدق ما قام به!!

لم يكن بحسبان أفراد عائلة أمريكية ، عندما كانوا يتمشون في أحد المتنزهات الطبيعية في ولاية كاليفورنيا ، أنهم سيواجهون كارثة وشيكة الحدوث ، وأنهم سيكونون وجهاً لوجه مع واحد من أكثر الحيوانات البرية افتراساً ، وذلك بعد أن ظهر أسد جبال ضخم في طريقهم وحاول اختطاف طفلهم الصغير ، لولا ذكاء الأب الذي تمكن من إنقاذ ابنه من مصير موت محتوم بخدعة غريبة .

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تتألف ووفقاً لما ذكره موقع سكاي نيوز ، أن العائلة الأمريكية التي من 6 أفراد ، كانت تزور منتزه وايتينغ رانش وايلدرنيس ، الواقع في مدينة ليك فورست بولاية كاليفورنيا ، وتفاجأوا بظهور أسد جبال ضخم هجم مباشرة على طفل لم يتجاوز من العمر الـ 3 أعوام فقط ، كان يسير أمام والده ، حيث أمسك الحيوان البري الطفل من رقبته وحاول الهرب فيه .

ولكن الأب تصرف على الفور وبدأ يضرب الأسد بحقيبة ظهر كانت بين يديه .

وتابع سكاي نيوز ، نقلاً عن موقع شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية ، أن الأب سارع على الفور بالقيام بضرب أسد الجبال بحقيبة ظهره ، ونجح بالفعل بأن يجعل الحيوان المفترس يترك الطفل ويأخذ بين أنيابه الحقيبة قبل أن يفر قافزاً إلى أعلى إحدى الأشجار ، ظناً بأنه نال فريسته أخيراً ، لينجو الطفل من مصير موت محتوم بين أنياب ومخالب الأسد .

وبحسب ما أعلنت عنه مكافحة حرائق مقاطعة أورانج في ولاية كاليفورنيا ، أنه على الفور تم نقل الطفل ذي الـ3 أعوام إلى أقرب مستشفى من مكان الحادثة ، وبعد معاينة الأطباء له ، أشاروا إلى أن حالته الصحية مستقرة الآن .

وأوضحت مكافحة الحرائق أنه جرى إخلاء المنتزه من الزوار ، فيما قال مسؤولون في الحديقة إن ذلك الأسد قد جرى قتله في وقت لاحق .

