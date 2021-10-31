«حارس الأجواء».. الصناعات العسكرية تزيح الستار عن طائرة مسيَّرة بصناعة سعودية

الرياض - محمد عبدالله - كشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، اليوم الأحد، عن توقيع عقد تطوير طائرة حارس الأجواء «طائرة بدون طيار» مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية، مشيرة إلى أن الخطوة تهدف إلى بناء قاعدة ابتكارية تقنية رائدة إقليميًا ودوليًا من خلال تطوير وصناعة وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار.

وقالت العربية، إن الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وقعت اتفاقية مع مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية للعمل على تطوير الطائرة التي تعد إحدى نتائج مشاريع البحث والتطوير المتعددة في المركز للوصول إلى منتج وطني يتوافق مع متطلبات الجهات المستفيدة؛ ما سيسهم في تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في توطين ما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.

وصرح محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، بأن توقيع عقد مشروع تطوير طائرة حارس الأجواء سيسهم في رفع الجاهزية العسكرية للمنظومة الدفاعية بالمملكة، وزيادة استجابة الخدمة الميدانية والدعم الفني وإيجاد فرص وظيفية عالية المهارات للكفاءات السعودية، والتي تأتي ضمن إطار تحفيز توطين الصناعات العسكرية في المملكة، ودعم استراتيجيتها الهادفة إلى توطين القطاع بما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030م.

وأضاف العوهلي أن ما تمتلكه المملكة اليوم سيكون الأساس الذي ستبنى عليه الصناعة العسكرية والدفاعية لتحقيق التحوّل في هذا القطاع الواعد كوجهة للاستثمار في كافة المجالات.

بينما أكد المهندس وليد أبو خالد، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، أن توقيع عقد مشروع تطوير طائرة حارس الأجواء (طائرة بدون طيار) والذي تم بين الهيئة والشركة يعتبر خطوة من خطوات رحلة واعدة ومسيرة طموحة نحو توطين الصناعات العسكرية والدفاعية في المملكة، مضيفاً أن عقد تطوير «حارس الأجواء» يهدف إلى بناء قاعدة ابتكارية وتقنية فريدة إقليمياً ودولياً عبر تطوير وصناعة وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار، وخلق منظومة دفاعية محليًا تسهم في بناء قاعدة سلاسل إمداد تدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي.

اقرأ أيضًا:

السعودية تدخل مجال تصنيع الدرون بـ«حارس الأجواء»