تعميم من «التعليم» حول الاستعداد وموعد تطبيق المسارات التخصصية بالمدارس الثانوية

الرياض - محمد عبدالله - اعتمدت وزارة التعليم تطبيق دراسة تقييم جاهزية المدارس الثانوية الحكومية في جميع مناطق المملكة، تمهيدًا لتطبيق المسارات التخصصية في العام الدراسي 1444هـ.

والتقى وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، مع منسقي المسارات، من مشرفين ومشرفات، وقام بتوجيه مديري ومديرات مدارس المرحلة الثانوية لتعبئة الاستبانة المرسلة عبر نظام «نور»، بين يومي غد الإثنين حتى الخميس المقبل.

ومن المقرر أن يعقد «البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات» ورشة تدريبية افتراضية، للتعريف بهدف الدراسة، وآلية جمع البيانات من الميدان التعليمي.

وتخطط الوزارة لإجراء زيارات إلى عينة عشوائية من المدارس، في وقت لاحق، لمطابقة ما تم جمعه من بيانات، على أن يتولى منسقي المسارات مهمة متابعة تطبيق دراسة الجاهزية، وتزويد المدارس الثانوية برقم المنسق والمنسقة للرد على استفساراتهم فيما يخص تعبئة الاستبانة.