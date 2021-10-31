الشؤون البلدية: 3 أهداف لتطبيق كود البناء السعودي

الرياض - محمد عبدالله - أوضح م. محمد الصبيحي وكيل الوزارة المساعد للتراخيص والامتثال بوزارة الشؤون البلدية أن منصة بلدي تهدف لتكون جميع الخدمات المقدمة الكترونية، والهدف الأساسي من الكود تخفيض الاستهلاك وتكاليف التشغيل وأيضًا تكاليف الصيانة.

وقال الصبيحي، لبرنامج "يا هلا"، على قناة "روتانا خليجية": نستهدف من المنصة وكود البناء أن تكون جميع الخدمات ميسرة ومؤتمتة لاستخراج الرخصة بطريقة ميسرة.

وأضاف م. محمد الصبيحي أن هدفنا أن يكون أي مبنى سليم إنشائيًّا مطابقًا للمواصفات ومطبقًا للحد الأدنى لكود البناء السعودي.

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