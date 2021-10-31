بينها آلية تعديل بيانات المنشأة.. «زاتكا» ترد على أبرز الاستفسارات الأسبوعية

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «زاتكا»، أبرز الاستفسارات الشائعة التي وردتها خلال أسبوع، مبينة كذلك تعليقاتها على هذه الأسئلة.

وشاركت الهيئة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»،صورة معلوماتية «إنفوجراف»، أوضحت من خلاله أكثر 3 استفسارات وردتها خلال أسبوع.

تعديل البيانات بعد تغيير الاسم التجاري

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، آلية تعديل البيانات في حساب المنشآة بعد تغيير الاسم التجاري في وزراة التجارة.

وأضافت «زاتكا»، أنه يمكن للمكلف تحديث بيانات النشاط الرئيسي/ الفرعي من خلال الدخول على حساب المنشآة في البوابة الإلكترونية من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا)، والقيام بإتباع وتنفيذ الخطوات التالية:

- اختيار تحديث / إيقاف التسجيل.

- طلب تحديث / تعديل التسجيل.

- إدخال بيانات النشاط الرئيسي / الفرعي.

- إرسال الطلب.

رفع الإيقاف أو الحجز عن المنشآة

وبينت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «زاتكا»، أن من أكثر الأسئلة شيوعًا التي وردتها في أسبوع هو كيفية وآلية القيام بإيقاف / الحجز على المنشأة.

وأوضحت هيئة «زاتكا»، أنه عند تقديم كل الإقرارات المستحقة وقيام المكلف بسداد كل المستحقات أو الموافقة على خطة التقسيط أو الاعتراض بصورة صحيحة، فيتم رفع جميع إجراءات التحصيل الإلزامي النظامية على المكلف.

رفع إجراءات التحصيل الإلزامية

وردت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «زاتكا»، أن على سؤال استفسر فيه صاحبه عن موعد رفع الإجراءات المطبقة على المنشآة بعد أن تم سداد كافة المبالغ المستحقة وتم تقدم خطة التقسيط من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه في حالة إبقاف الخدمات وحجز الحسابات البنكية بسبب عدم السداد وقيام المستفيد بالتقعديم على خطة تقسيط، فإنه يتم رفع أي إجراء تحصيل إلزامي عند اعتماد خطة التقسيط.

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