توضيح حول اشتراطات ترخيص مقار الحجر الصحي المؤسسي

الرياض - محمد عبدالله - بينّت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الاشتراطات والمتطلبات الفنية المقررة التي يجب توافرها لإصدار تراخيص مقار الحجر الصحي المؤسسي.

وكانت المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلاب عبدالمحسن الشلهوب أعلن، في وقت سابق من اليوم الأحد، أنه تم البدء بإصدار التراخيص لمقار الحجر المؤسسي المؤهلة لاستضافة القادمين من خارج المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها من عمالة الشركات غير المحصنين.

ترخيص مقار الحجر الصحي المؤسسي

وحددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المتطلبات والاشتراطات اللازمة لإصدار ترخيص مقار الحجر الصحي المؤسسي، وتتمثل في الشروط التالية:

- وجود لوحة يوضح فيها اســـم المنشـــأة ورقم اتصال لمشـــرف العقار والطاقة الاستيعابية للسكن (اذا كان العقار مملوكا ً او مؤجرا بالكامل لمنشأة واحدة).

- وجـــود لوحة توضـح فيها اسـم مالك العقار ورقم اتصال لمشـرف العقـار والطاقة لاستيعابية للسكن (اذا كان العقار مملوكًا لجهة واحدة ومؤجرًا لعدة مستأجرين).

- ارتفاع أرضية الموقع 20 سم او اكثر وتحمي من الغمر بالمياه.

- تتوافر مصادر الكهرباء والمياه الصالحة للاستخدام الآدمي.

- يبعد عن الأراضي غير المناسبة التي تكون في مناطق خطرة أو في مجاري السيول أو منطقة آثار أو ذات أهمية بيئية مثل المحميات الطبيعية والمناطق الزراعية ونحو ذلك، بمسافة لا تقل عن 1000 متر.

- يمنع تأجير سطح المبنى لغرض السكن.

- أن يكون البناء من المواد المناسبة والمتعارف عليها للاستخدام السكني من حيث الجودة والمظهر.

- يمنع منعا ً باتا استخدام أي مادة يدخل في تركيبها الاسبستوس.

- وجود شبكة لتصريف المياه الناتجة عن استعمالات المسكن ومياه الأمطار.

- أن تكون مرافق السكن خالية من شقوق التي تسـمح دخول الحشرات أو تظهر الضوء من الجانب الآخر.

- أن تكون الأرضيات من مواد متعارف عليها مثل الرخام والسيراميك والبلاط الإسمنت.

- أن تكون الأرضيات ذات سـطح مستو خال من التشققات والحفر التي تظهر طبقة البناء أسفل الأرضية.

- أن يكون ارتفاع سقف غرف النوم 3 أمتار من دون الجبس أو الديكور ولايقل عن 2.2 متر مع الجبس أو الديكور.

- أن يكون البناء خاليًا من تسربات السباكة أو الترشيح تنعكس على السقف أو الجدران.

- وجود نوافذ ذات شبك سلكي سليم على الفتحات المطلة على خارج الوحدة السكنية لمنع دخول الحشرات.

- أن تكون أبواب البناء سليمة من المواد المتعارف عليها (الخشب او الحديد) على مدخل الوحدة السكنية.

- أن تكون الأبواب من المواد المتعارف عليها (الخشب او الحديد) على جميع غرف النوم ودورات المياه لضمان خصوصية الساكنين.

- أن يكون المبنى مخصصًا للحجر الصحي المؤسسي فقط.

- وجود غرفة نوم خاصة لكل شخص لا يتشارك معه أحد فيها حتى ولو كان من الأشخاص المحجورين ويستثنى من ذلك الفئات التالية

- العائلات (الأقارب من الدرجة الأولى)

- من يتطلب رعايتهم وجود شخص مرافق مثل كبار السن أو الاحتياجات الخاصة.

تتوافر في الغرفة خدمات وسائل الاتصال والانترنت.

- يشترط كذلك وجود تهوية جيدة ومكيفات (تبريد وتدفئة) سليمة داخل غرف النوم والمطابخ والمرافق العامة.

- كما يشترط توافر لمبات إضاءة سليمة في جميع غرف الوحدة السكنية.

- وجود حاويات محكمة الغلق لتجميع مخلفات الأطعمة.

- توفير ما يثبت التعاقد مع شركة مختصة لتوريد الوجبات في حال عدم وجود أو عدم استخدام مطبخ مركزي.

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