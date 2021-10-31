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عبد الرزاق حمد الله يثير جدلا بسبب "المعاملة الخاصة" في النصر السعودي

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GMT 16:59 31.10.2021انسخ الرابط

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علق عبد الرحيم حمد الله على تصريحات الإعلامي محمد بن شنوان عن اللاعبين الأجانب في صفوف فريق النصر السعودي، ومن بينهم شقيقه عبد الرزاق حمد الله.

وقال عبد الرحيم حمد الله إن "الوضع سيئ داخل نادي النصر السعودي"، مضيفا: "أنت تزيده سوءا"، بحسب خبر نشرته صحيفة "عاجل" .

وتابع: "يجب علينا الوقوف مع النصر لأن الفريق يحتاج لوقوف الجميع معه".

وقال شقيق لاعب النصر عبد الرزاق حمد الله: "لا يوجد أي أفضلية للاعب عن آخر كلهم سواسية في النصر"، مضيفا: "النادي يحتاج دعمكم الآن... قفوا معه".

وجاءت تصريحات عبد الرحيم حمد الله شقيق نجم نادي النصر السعودي المغربي عبد الرزاق حمد الله، ردا على الإعلامي الرياضي محمد بن شنوان، الذي قال فيها إن التعامل الخاص لعبد الرزاق حمد الله داخل النصر، تسبب في عدة أزمات، مضيفا: "يجب ألا نخسر المنظومة بأكملها من أجل شخص واحد فقط".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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