السويلم يستقبل الزوار بالأهازيج

أغاني الأطفال
منذ الدخول من بوابة المهرجان، تشاهد الألوان والألعاب التي جذبت انتباه الكبار قبل الصغار، ويرى الزائر أيضا الألعاب الكثيرة والمتنوعة، التي لا تقتصر فقط علي جانب المرح واللعب فقط، ولكنها شملت أيضا أنشطة ثقافية وفنية وتعليمية، يتم تقديمها بشكل مرح ومحبب لمختلف الفئات العمرية.
كما شهدت الفعالية حضور مهرجين، بالإضافة إلي وجود مسرح عرضت عليه أشهر البرامج المحببة للأطفال، بالإضافة إلى أغانيهم الشهيرة التي استمتع بها كل الحضور.
بالونات وهدايا
لم ينس القائمون علي الحفل توزيع البالونات والهدايا، إلى جانب تلوين ورسم المهرجين علي وجوه الأطفال مجانا.
كما وجدت في جنبات الشارع، وعلى امتداده، عربات وأكشاك بيع مختلف أنواع الأطعمة والمشروبات والآيس كريم، وغيرها.
جودة الحياة
فعالية مهرجان شارع السويلم من تنظيم وزارة الثقافة، ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق «رؤية المملكة 2030».
وتم اختيار شارع السويلم نظرا لارتباطه بمحلات الألعاب والهدايا التي تبعث دائما الفرح والسرور في نفوس الأطفال.
يستمر المهرجان 24 أسبوعا، وتبدأ فعالياته من الرابعة عصرا وحتي الحادية عشرة ليلا، ودخوله مجانا للجميع.
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