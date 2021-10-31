488 مليون ريال لمشاريع أنسنة جدة

كشفت أمانة محافظة جدة عن عدد من مشاريعها لأنسنة المدينة، والتي تهدف إلى زيادة نصيب الفرد من المرافق الترفيهية والمسطحات الخضراء بتكلفة 488 مليون ريال، وذلك ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة، إحدى مستهدفات رؤية 2030.

مشاريع

وبينت الأمانة أن من أبرز مشاريع الأنسنة الجاري تنفيذها في أنحاء المحافظة مشروع تطوير الواجهة البجرية بأبحر بقيمة تجاوزت الـ229 مليون ريال، والذي سيضيف قيمة سياحية لعروس البحر الأحمر، حيث سيوفر ساحات ومناطق ترفيهية وشواطئ رملية وممشى ومسطحات خضراء، وتطوير كامل للبنية التحتية.

أماكن التطوير

كما تشمل مشاريع الأنسنة تطوير حديقة الأمير ماجد على مساحة 130 ألف متر مربع وبقيمة تصل نحو 80 مليون ريال، وستضم أكبر منطقة ألعاب أطفال في المدينة على مساحة تصل إلى 8 آلاف متر مربع.

جنوب وشرق

وأوضحت أمانة جدة أنها تعمل على تنفيذ مشروعين لعدد من ممرات المشاة مرحلة (أولى – وثانية) في جنوب وشرق وشمال المحافظة بتكلفة 33.220 مليون ريال، وتسعى الأمانة إلى تحفيز السكان والزائرين على ممارسة رياضة المشي وتعزيز الصحة العامة من خلال توفير مساحات ومواقع خاصة وآمنة، لتضاف إلى 24 ممشى جرى تنفيذها تباعا في أنحاء جدة، بالإضافة إلى مشروع إعادة تأهيل الحدائق القائمة بتكلفة 53 مليون ريال.