خدمات للأحوال في 35 موقعا بالمملكة

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 35 موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

يوم لكل موقع

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم، أمس، تقديم الخدمة للرجال والنساء في مركز الدليمية لمدة يومين، وللرجال في مقر محكمة عنيزة العامة، وللنساء في المتوسطة الثامنة والثانوية الثالثة عشرة بالمجمع التعليمي بمحافظة عنزة لمدة يوم واحد لكل منهم، فيما تقدم الخدمة للرجال اليوم في مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة عنيزة، ومستشفى الدكتور سليمان الحبيب في بريدة، وللنساء في إدارة التعليم بمحافظة عنيزة لمدة يوم لكل موقع، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال بمقر كتابة العدل في محافظة عنيزة، ومستشفى القوات المسلحة بمنطقة القصيم، وللنساء في الثانوية الخامسة للبنات بمحافظة عنيزة لمدة يوم لكل موقع، بينما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في مقر كليات عنيزة الأهلية، ومستشفى الحرس الوطني بمنطقة القصيم، وللنساء في الثانوية السابعة للبنات بمحافظة عنيزة.

إدارة التعليم

وقامت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير، أمس، بتقديم الخدمة للرجال والنساء في مركز الشيق التابع لمحافظة خميس مشيط، ومقر ديوان المحاسبة العامة بمدينة أبها، ومكتب إدارة التعليم بمحافظة بلقرن، وللرجال في الكلية التقنية بمحافظة رجال ألمع لمدة يومين لكل موقع، وفي فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة النماص، وقيادة الدوريات الأمنية بمحافظة محايل عسير لمدة يوم واحد لكل منهما، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال والنساء في مقر الشؤون الصحية بمحافظة بيشة لمدة يومين، والأربعاء في بلدية محافظة محايل عسير لمدة يوم واحد.

وفي المنطقة الشرقية تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم الخدمة للرجال اليوم في مركز هجرة الغويبة بمحافظة الأحساء لمدة ثلاثة أيام، ويوم الثلاثاء في شركة مرافق سور ماسا بالجبيل لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في مركز الجيشية.