إدارة للأداء الوظيفي في القريات

دشن مدير التعليم بمحافظة القريات، الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، في قاعة مركز التدريب، البرنامج التدريبي «إدارة الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية»، الذي ينفذه قسم الموارد البشرية، مؤكدا أن الأداء الوظيفي محور مهم لإنجاز كل إدارة ومنطلق لإدارة الفرص، وضرورة معرفة كل مديري ومديرات ورؤساء الأقسام البرنامج، وتطبيقه بالشكل الصحيح، متمنيا الاستفادة التامة منه. يستمر البرنامج 4 أيام، ويختتم بتدريب رؤساء الأقسام ومديري الإدارات.



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