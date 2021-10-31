فعاليات شتوية بالمجاردة

ودعا محافظ المجاردة كافة طبقات المجتمع من مثقفين وأدباء وأصحاب الفكر من الشباب والشابات للمشاركة بأفكارهم وملاحظاتهم في موسم الشتاء، وذلك من خلال المشاركة في الرابط الإلكتروني: https://docs.google.com/forms/d/1JXVrTqFXXQLeLMZsYPfAdQGXiFFmzbLB)ZLDOCJr33H8/edit).
وأوضح أن ملاحظات واقتراحات وأفكار المجتمع سوف تؤخذ بعين الاعتبار أثناء إقرار الفعاليات، وأن المجال مفتوح لمشاركة أصحاب المقترحات المميزة في تنفيذ الفعاليات والإشراف عليها.
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