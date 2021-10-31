ترفيه ومعارض زراعية برمان حائل

وتشتمل الفعاليات على سوق الرمان والفعاليات الترفيهية ومعارض زراعية، وكذلك ساحة السوق الشعبي وعربات بيع الطعام، إضافة إلى المعرض المصاحب الذي تقيمه الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة، ويشتمل على خدمات تسويقية للمنتج والمستهلك وبثّ رسائل توعية يومياً.
وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان موسى القاسم أن المهرجانات الزراعية الموسمية بالمنطقة تعد رافداً وداعماً اقتصادياً مهماً للمزارعين، تسهم في دعم جميع المنتجات الزراعية، كالتمر والبرتقال والرمان، مبيناً أن المهرجان يهدف إلى إبراز ما تزخر به المنطقة من مقومات زراعية وسياحية واقتصادية، وما يتوافر بها من فرص استثمارية واعدة في شتى المجالات.
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