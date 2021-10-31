تمرين مشترك بين المقاتلات السعودية والقاذفات الأمريكية

أتمت القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية تمريناً ثنائياً، اليوم ، شاركت فيه مقاتلات(ف-15سي) التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، والقاذفات الإستراتيجية (B-1) التابعة للقوات الجوية الأمريكية. ويبرز هذا التمرين القدرات والسيطرة الجوية والتكامل العملياتي وهو استمرار للتعاون المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.



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