3 عقوبات صارمة ضد تمكين العمالة من العمل لدى الغير

أكدت المديرية العامة للجوازات أن صاحب العمل الذي يمكن عمالته من العمل لدى غيره أو لحسابهم الخاص، ستطبق بحقه غرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال، والترحيل إن كان وافدا، والسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، إضافة إلى الحرمان من الاستقدام مدة تصل إلى خمس سنوات، مضيفة أن الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص.
ودعت المديرية إلى الإبلاغ عن مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود بالاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.
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