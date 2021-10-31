الموافقة على السياسة الوطنية للمسح الوطني لاضطراب طيف التوحد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على السياسة الوطنية للمسح الوطني لاضطراب طيف التوحد.

وأكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار العازمي أن موافقة خادم الحرمين الشريفين على القرارات التي يتخذها المجلس الصحي السعودي؛ تأتي تجسيدا للاهتمام بالقطاع الصحي في المملكة، وتسخير الإمكانات للارتقاء بمستوى وجودة أداء الخدمات الصحية.

وأوضح أن السياسة الوطنية للمسح الوطني لاضطراب طيف التوحد، تأتي في إطار تنظيم وتشريع الخدمات المقدمة لذوي اضطرابات النمو والسلوك في المملكة، بالتنسيق مع القطاعات الصحية والجهات ذوات العلاقة؛ حيث تهدف هذه السياسة الوطنية إلى تنفيذ إجراءات منظمة لاكتشاف اضطرابات طيف التوحد في الرعاية الصحية الأولية بشكل مبكر، وتمكينها من التعامل معها من خلال المسح الوطني والتثقيف الصحي.

عن القرار:

