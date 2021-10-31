رد قاطع من مسؤول سابق بـ”البيئة” حول ارتفاع الملوحة في مياه زمزم (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

نفى مدير المختبرات والجودة بوزارة البيئة سابقًا د. عبدالله المحيذيف، ما تردد حول أن مياه زمزم تسبب الحصوات، وقال إنه رصد في دراسات وأبحاث عينات منها لمدة 100 عام، ووجد أنه كلما زاد السحب على المياه قلة نسبة الملوحة والأملاح.

وقال “المحيذيف”، في حديثه لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، اليوم الأحد، إن من يدّعي أن ماء زمزم يسبب حصوات الكلى عليه إثبات ذلك علميًا، مضيفا أنها لا تصل إلى مرحلة الترسيب التي تسبب الحصوات.