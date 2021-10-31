محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
شرح الأمين العام للجنة الوطنية لكود البناء السعودي، المهندس سعد الشعيل، أبرز التعديلات الأخيرة التي حدثت على “كود البناء”.
وأوضح الشعيل في لقاء مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خلجية”، أن أبرز التعديلات تضمنت جعل عرض عامود البناء 20 سم بدلًا من 25 سم، وارتفاع العامود أصبح مفتوحًا بدلًا من الاشتراطات السابقة.
ولفت إلى أن التعديلات تشمل أيضًا زيادة النوافذ بالواجهات بدلاً من اشتراط 25 % من الواجهة، مع وجود اشتراطات لضبط جودة العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر منها زيادة النوافذ بالواجهات.. تعرف على أبرز تعديلات “كود البناء” الأخيرة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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