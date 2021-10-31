محمد بن مسعود - الدمام - الجيش اليمني يعلن بدء مرحلة انتصار جديدة وتقدم ثابت لقواته في محافظة تعز

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، بدء مرحلة انتصارات عسكرية جديدة، ضد ميليشيا الحوثي الارهابية، في محافظة تعز (جنوب غربي البلاد)

وقال الجيش الوطني في بيان، نشره المركز الاعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن قواته تخوض معارك مستمرة لدحر المليشيات الحوثية الإيرانية في الجبهة الغربية لمدينة تعز.

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وأشار الجيش إلى تكبد ميليشيا الحوثي الانقلابية، خسائر كبيرة في صفوفها، خلال المواجهات.

وفي ذات السياق أكد الجيش دحر مليشيا الحوثي الإيرانية من عدّة مناطق غربي محافظة تعز، وسط تقدم ثابت لأبطال الجيش والمقاومة الشعبية.

ولفت الجيش إلى استمرار المعارك حتى الان “لحظة كتابة الخبر”