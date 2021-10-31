محمد بن مسعود - الدمام - الوليدي يشيد بجهود شركة بترومسيلة في تنفيذ مشروع محطة الرئيس أشاد مدير عام مؤسسة كهرباء عدن الأستاذ سالم الوليدي بالجهود المبذولة من الكوادر العاملة في شركة بترو مسيلة وقدراتهم الفنية والمهنية في انجاز وتنفيذ محطة كهرباء الرئيس في العاصمة عدن . وأضاف الوليدي إن شركة بترومسيلة أثبتت كفاءتها وقدرتها وتغلبت على كل الصعوبات واليوم تضع اللمسات الأخيرة لإكمال المرحلة الأولى من محطة الرئيس ، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الإمكانيات والكفاءة العالية والإدارة المتميزة والكوادر المؤهلة . قد يهمك ايضاً وشدد الوليدي على ضرورة مواصلة شركة بترومسيلة عملها لانجاز المرحلة الثانية والتي يعد إنجازها مساهمة كبيرة لتحسين خدمة الكهرباء في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة ومعالجة شبه كلية للإشكاليات التي تواجه الخدمة .

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