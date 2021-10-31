تعليم الرياض: إيداع مكافآت طلبة مدارس التحفيظ والتربية الخاصة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، إيداع مكافآت أشهر: شوال وذي القعدة وذي الحجة من العام الماضي و(20) يومًا من شهر المحرم من عام 1443 هـ في حسابات المستفيدين من طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة والإعاقات الجسمية والصحية وأبناء المعلم والمعلمة المتوفين.

وأكد مساعد مدير إدارة خدمات الطلاب رئيس قسم البنين بتعليم الرياض محمد بن إبراهيم العواجي، على مدارس برامج التربية الخاصة ومدارس تحفيظ القرآن، ضرورة التأكد من البيانات المدخلة للحسابات البنكية للطلبة، وأن الحساب للمستفيد الأول، وذلك مع انطلاق نظام نور للمكافآت ليتم اعتمادها من إدارة خدمات الطلاب إلكترونيًا.