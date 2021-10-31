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سفارة أمريكا بالرياض لمواطنيها: يشترط إبراز فحص سلبي من كورونا قبل السفر

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الرياض - محمد عبدالله - نوهت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة العربية بأهمية إبراز فحص سلبي من فيروس كروونا خلال ثلاثة أيام قبل السفر.

وقالت السفارة، في بيان لها على "تويتر": "على جميع المسافرين الأمريكيين إبراز فحص سلبي من كوفيد-19 خلال ثلاثة أيام قبل السفر أو إبراز إثبات التعافي في التسعين يوما السابقة.

وأضافت "أما بالنسبة للمسافرين غير المحصنين ممن تبلغ أعمارهم سنتان فأكثر، فعليهم إبراز فحص سلبي من كوفيد-19 خلال يوم واحد قبل السفر أو إبراز إثبات التعافي في التسعين يوما السابقة".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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