السعودية للطيران توجه عددًا من النصائح المهمة بشأن وثائق السفر

الرياض - محمد عبدالله - وجهت الخطوط الجوية السعودية عددًا من النصائح والإرشادات المهمة للمسافرين على متنها والمتعلقة بوثائق السفر يجب التأكد قبل بدء الرحلة.

وحثت الخطوط السعودية، من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، عملاءها والمسافرين على متن خطوطها على ضرورة التقيد بالتعليمات.

تعليمات مهمة بشأن وثائق السفر

ودعت الخطوط الجوية السعودية المسافرين عبر طائراتها من المواطنين والزوار والمقيمين قبل التوجه للمطار وبدء الرحلة التأكد من الإرشادات التالية المتلعقة بوثائق السفر، وتتمثل في التالي:

- التأكد من أن تذكرة سفرك صالحة للسفر للجهة التي تقصدها.

- التأكد من أن جواز سفرك ساري المفعول وصالح لمدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ بداية الرحلة حتى رحلة العودة.

- أما بشأن جواز السفر السعودي يجب أن يكون جواز سفرك ساري المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في حال السفر إلى الدول العربية، أما في حال السفر إلى الدول الأخرى فينبغي أن تكون المدة المتبقية في صلاحية جواز السفر أكثر من ستة أشهر.

- التأكد من سلامة حالة (جواز / وثيقة / مستند) السفر وملاحظة عدم التعرض "للبلل / التمزق ولو كان في بعض أجزائها / الكشط / الكتابة / الثقب".

- في حالة وجود أطفال مرافقين في جواز السفر يجب التأكد من أن المرافقين تتضمنهم التأشيرة، وفي حالة سفر المرافق دون صاحب الجواز يجب التأكد من أن الدولة المقصودة تسمح بدخول المرافقين دون صاحب جواز السفر إذا لم يكن مسافرًا.

- يجب الحصول على التأشيرات اللازمة والمطلوبة لبعض البلدان مع الأخذ في الحسبان الحصول على التأشيرات بوقت كافٍ من تاريخ السفر، حيث إن الحصول عليها يختلف من دولة إلى أخرى وحسب جنسيتك.

- لمواطني دول مجلس التعاون، وثائق السفر الرسمية المسموح بها للسفر بين دول مجلس التعاون الخليجي: جواز السفر مع مراعاة أنظمة وشروط السفر في تلك البلدان.

- بعض الدول تتطلب تأشيرات خروج وعودة أو تأشيرة عبور، لذا يجب مراجعة هذه المتطلبات للدول قبل سفرك، وكذلك التأكد من صلاحية التأشيرة (تاريخ البداية والنهاية) وعدم استخدام التأشيرة الممنوحة سابقًا، حيث إن بعض التأشيرات مقيدة بعدد محدد لمرات الدخول.

- تأكد من حملك بطاقة الهوية الشخصية (سواء كانت هوية محمولة أو هوية رقمية للمواطن) عند سفرك على الرحلات الداخلية.

- يمكنك إصدار بطاقة صعود الطائرة عبر الإنترنت والجوال للرحلات الداخلية وبعض الرحلات الدولية المختارة.

- نرجو التأكد من صلاحية جواز السفر والتأشيرة المطلوبة.

- في حال عدم الرغبة في السفر، يجب الاتصال بمركز اتصال المبيعات لإلغاء حجزك لإتاحة فرصة السفر للآخرين، وتفاديًا لأي تكاليف إضافية.

- يجب التأكد من إصدار تذكرتك ضمن المهلة الزمنية المحددة تفاديًا لإلغاء الحجز.

- استخدام خدمة سداد للدفع يسهل إجراءات سفرك.

- يجب التأكد من وجود حجز مؤكد للرحلة ورقم الهاتف الجوال.

إجراءات مهمة عند الحضور للمطار

وأوضحت الخطوط السعودية أن حضور المسافرين إلى المطار مبكرًا يسهل عليهم الحصول على مقاعد متجاورة للأسرة، ويجب الحضور للمطار على الأقل قبل ساعتين من موعد الإقلاع المجدول بالنسبة للرحلات الداخلية، وقبل ثلاثة ساعات من موعد الإقلاع المجدول بالنسبة للرحلات الدولية المغادرة من مطارات المملكة العربية السعودية.

وأضافت أنه في حالة طلب خدمة خاصة أو الحاجة إلى معاملة خاصة مثل (الأطفال غير المصاحبين، الركاب ذوي الإعاقة، كبار السن والعائلات) يجب على طالب الخدمة التنسيق مع موظفي السعودية في المطار لإكمال الإجراءات اللازمة لتوفير هذه الخدمة.

ودعت الخطوط السعودية، عملائها والمسافرين عبر طائراتها لسؤال الموظف المختص عن منصة استقبال الركاب الخاصة بالرحلة والانتظام في الصف لإنهاء إجراءات المعاينة (إذا كان إنهاء إجراءات السفر محدد بمنصة معينة).

وحثت الخطوط الجوية السعودية، على عدم المجاملة بحمل أشياء لاتخصك كالطرود أو الحقائب، لأنك لا تدري ما بداخلها، ما يعرض سلامتك وسلامة الركاب الآخرين للخطر.

تأكد من أن جميع حقائبك محكمة الإغلاق، حيث إنه لا يتم قبول العفش السائب وغير محكم الإغلاق.

موعد إغلاق الرحلات قبل الإقلاع

وأشارت إلى أن موعد إقفال جميع رحلات المغادرة من مطارات المملكة العربية السعودية يكون قبل ساعة واحدة من الوقت المجدول للإقلاع، مضيفة أن البوابات الإلكترونية في مداخل صالات المغادرة الداخلية يتم إغلاقها في موعد إقفال الرحلة.

وأوضحت الخطوط السعودية أن موعد إقفال بوابات الصعود إلى الطائرة لجميع الرحلات (قبل 20 دقيقة) من الموعد المجدول للإقلاع.

وأضافت الخطوط الجوية السعودية أنه يتم قبول أمتعة الضيوف المعاينة خلال 6 ساعات من موعد المغادرة المجدول للرحلة كحد أقصى، مشيرة إلى أن آخر موعد لقبول الأمتعة المعاينة هو موعد إقفال الرحلة، وهو 60 دقيقة من موعد إقلاع الرحلة وذلك لجميع الرحلات.

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