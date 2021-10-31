وزير الخارجية: الأزمة ليست مع لبنان ولكن مع استمرار هيمنة «حزب الله»

الرياض - محمد عبدالله - أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أن الأزمة ليست مع لبنان، لكن داخل لبنان نفسها، تتلخص في استمرار هيمنة «حزب الله» المدعوم من إيران، على النظام السياسي.

وقال الأمير فيصل، في مقابلة مع شبكة «العربية»، إن «الأزمة هي استمرار هيمنة حزب الله على النظام السياسي، واستمرار عدم قدرة الحكومات والمسؤولين السياسيين والقيادات السياسية على سلوك طريق يخرج لبنان من هذه الأزمة ومن هذا النفق».

وأكد أن «لبنان يستحق الكثير، وقادر على تحقيق الكثير، إذا التفت قاداته لمصالح لبنان بدلًا من الالتفات إلى مصالح شخصية أو مصالح دول أخرى».

كما جدد الوزير تأكيده على أن المملكة العربية السعودية ستدعم أي جهود نحو إصلاح شامل يعيد إلى لبنان مكانته في العالم العربي.

وفيما يتعلق بالوضع في اليمن، أكد الأمير فيصل التزام المملكة بمبادراتها الرامية إلى إنهاء الأزمة ووقف إطلاق النار، وقال: «المملكة ملتزمة بما طرحته، نريد الوصول إلى وقف إطلاق نار شامل، فورًا، والانتقال إلى الحوار السياسي لكنه لفت إلى إصرار جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، على اتباع الحل العسكري، وقال: «للأسف، لازال الحوثيون يعولون على الحل العسكري».

كما تطرق الحديث إلى المباحثات مع إيران، وأوضح الأمير فيصل أنها لم تصل بعد إلى نتائج جوهرية، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى احتمالات أن تكون هناك جولة أخرى.

وقال: «المباحثات ما زالت استكشافية، لم تصل إلى نتائح جوهرية، يمكن أن نقول إنها حققت نجاح، لكنها أعطات ما يكفي للاستمرار، وأنا أعتقد أنه قد تكون هناك جولة أخرى».

وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في السودان، أكد الأمير فيصل أن أمن السودان أهمية قصوى بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وقال: «يهمنا في المقام الأول استمرار الاستقرار، وسلامة وأمن السودان مهم بالنسبة للمملكة».

وأضاف أن المهم في هذه المرحلة هو الحوار بين كافة الأطراف في السودان، للخروج بمخرجات مقبولة للجميع، تعيد المسار، وتسمح باستمرار المرحلة الانتقالية.