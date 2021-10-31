الداخلية: السفر بالهوية ما زال معلقاً حتى الآن

الرياض - محمد عبدالله - قال المقدم‬ طلال الشلهوب، المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية ، لإن السفر عن طريق "الهوية الوطنية" ما زال معلقا خلال الفترة الحالية.

وأوضح الشلهوب خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة والداخلية للحديث عن مستجدات فيروس كورونا: "أن قرار إتاحة السفر عن طريق الهوية الوطنية ما زال معلقا، وفي حال حدث جديد في هذا الأمر سوف يتم اطلاع الجمهور عليه سواء من خلال الحسابات الرسمية على مواقع التواصل أو من خلال وكالة الأنباء السعودية".

ولفت إلى أن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا ما زالت في طور التنفيذ ويتم إتخاذ الخطوات المناسبة تبعا للرصد المتواصل من كافة الأجهزة والوزارات.

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