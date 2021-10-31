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الداخلية: السفر بالهوية ما زال معلقاً حتى الآن

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الرياض - محمد عبدالله - قال المقدم‬ طلال الشلهوب، المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية ، لإن السفر عن طريق "الهوية الوطنية" ما زال معلقا خلال الفترة الحالية.

وأوضح الشلهوب خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة والداخلية للحديث عن مستجدات فيروس : "أن قرار إتاحة السفر عن طريق الهوية الوطنية ما زال معلقا، وفي حال حدث جديد في هذا الأمر سوف يتم اطلاع الجمهور عليه سواء من خلال الحسابات الرسمية على مواقع التواصل أو من خلال وكالة الأنباء ".

ولفت إلى أن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا ما زالت في طور التنفيذ ويتم إتخاذ الخطوات المناسبة تبعا للرصد المتواصل من كافة الأجهزة والوزارات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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