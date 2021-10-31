الشؤون البلدية: يجب ارتداء الكمامات داخل قاعات الأفراح

الرياض - محمد عبدالله - قال سيف بن سالم السويلم، متحدث ‎وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إن ما صدر مؤخرًا بشأن تخفيف الإجراءات الاحترازية تضمن مجموعة من البنود من بينها إعادة فتح قاعات المناسبات والأفراح مع التأكيد على ارتداء الكمامات داخل القاعات.

وحذر خلال مؤتمر صحفي اليوم من التهاون في الإجراءات الاحترازية في ظل مواجهة المملكة وأجهزتها ووزارتها لجائحة كورونا، مؤكدا أن الجائزة لم تنته حتى الآن.

وأضاف السويلم: مستمرون في مواجهة الجائحة، ونواصل الأعمال الميدانية والرقابية على الجهات في كافة مناطق المملكة.

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