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الأمير فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره الأمريكي مستجدات الأزمة السودانية

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الرياض - محمد عبدالله - التقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، وبحثا عددًا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأفادت شبكة «العربية»، اليوم الأحد، على حسابها بمنصبة «تويتر»، أن الأمير فيصل وبلينكن بحثا، خلال لقاء جمعهما في روما، سبل تحسين العلاقات بين المملكة العربية والولايات المتحدة، وتعزيز التنسيق المشترك.

وبحث اللقاء أيضًا مستجدات الأزمة في السودان، وجهود تحقيق الأمن وإرساء الاستقرار هناك، إضافة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، في ظل الأزمات التي تعصف بالبلاد.

وتطرق اللقاء- كذلك- إلى الجهود الدولية تجاه برنامج إيران النووي، وجهود مواجهة التغير المناخي وحماية البيئة.

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MO Nasa

MO Nasa

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