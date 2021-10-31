الداخلية: البدء بإصدار التراخيص لمقار الحجر المؤسسي لاستضافة القادمين من الخارج

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلاب عبدالمحسن الشلهوب أنه تم البدء بإصدار التراخيص لمقار الحجر المؤسسي المؤهلة لاستضافة القادمين من خارج المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها من عمالة الشركات غير المحصنين.

وأضاف العقيد الشلهوب، خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات كورونا، "نؤكد أن الأوضاع الضحية تخضع للمتابعة والتقييم للرفع بما يلزم من إجراءات احترازية على مستوى المدن أو المحافظات أو المناطق.

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