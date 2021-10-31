«الكهرباء» توضح سبب قطع التيار عن مسجد في الرياض

الرياض - محمد عبدالله - أصدرت الشركة السعودية للكهرباء، مساء اليوم الأحد، بيانا بشأن ما تم تداوله حول انقطاع التيار الكهربائي عن أحد المساجد في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، في بيان عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، "أنه أثناء المسح الميداني تمهيدا لإيصال الخدمة الكهربائية للمسجد، تم اكتشاف تعدٍّ على الشبكة وتوصيل للخدمة إلى المسجد بطريقة غير نظامية وغير مأمونة، وهو ما يتنافى مع أنظمة السلامة، ويشكل خطرا على الأرواح والممتلكات".

وتابع البيان: "أن الشركة تواصلت مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتم التعامل مع الوضع حسب الأنظمة المتبعة، حرصا على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان للأرواح والممتلكات".

ودعت الشركة، بحسب البيان، جميع مشتركيها إلى التعاون معها في تحقيق ذلك.

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