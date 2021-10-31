التعليم تتيح التقديم على التقاعد المبكر لمن خدم 25 عاما

أتاحت وزارة التعليم لمنسوبيها التقاعد المبكر أو الإعارة إلكترونيا على أن يكون التقديم من خلال نظام فارس مع ضرورة إرفاق جميع المسوغات المطلوبة ولا يتم استقبال الطلبات ورقيا، وذلك خلال الفترة من 25 / 3/ 1443 هـ إلى 11/ 6/ 1443 هـ.

وتستكمل سلسلة اعتماد الطلبات من المعنيين خلال 5 أيام عمل من تاريخ رفعها على النظام، على أن يكون طلب إنهاء الخدمة (التقاعد المبكر) بصافي خدمة 25 عاما فأعلى.

أما طلبات العدول عن التقاعد المبكر فتقبل قبل اعتماد الطلب في نظام فارس وسيكون تاريخ ترك العمل بالنسبة لطالبي التقاعد المبكر في تاريخ 23 / 1/ 1444 هـ.

وعند التقدم على خدمة الإعارة يتم الالتزام بما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية والقواعد التنظيمية الخاصة بالإعارة الواردة في القرار الوزاري رقم (198- 3178) وتاريخ 9/ 7 / 1431 هـ ورقم (398-3178) بتاريخ 9/ 8/ 1431 هـ، على أن يكون اعتماد الإعارة من قبل مدير التعليم في نظام فارس بعد الاستغناء عن شاغل الوظيفة التعليمية دون بديل، وسيكون تاريخ إنهاء العمل بصدور قرار الإعارة.