742 مخالفة لإجراءات كورونا خلال أسبوع

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (742) مخالفة، وذلك للفترة من 18 / 3 / 1443هـ حتى 24 / 3 / 1443هـ. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ (270)، ومنطقة مكة المكرمة بـ (208)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (80)، تلتها المنطقة الشرقية (65)، ثم منطقة حائل بـ (55)، ومنطقة تبوك (40)، فمنطقة الباحة بـ (12)، ومنطقة عسير بـ (8)، ومنطقة القصيم بـ (3)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (1)، فمنطقة الجوف بـ (0)، ومنطقة جازان بـ (0)، ومنطقة نجران بـ (0). وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.



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