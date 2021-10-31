شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع نظيره الأرجنتيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير الخارجية والتجارة الدولية في جمهورية الأرجنتين سانتياغو أندريس كافيرو، وذلك على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الأرجنتينية، وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

كما تطرق الجانبان إلى أبرز الموضوعات المطروحة في قمة قادة دول مجموعة العشرين، ومنها تحديات مواجهة التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سطام بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا.