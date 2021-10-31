اخبار دوليه – الخارجية الإماراتية تدعو الإماراتيين المتواجدين في لبنان بالعودة بأقرب وقت

محمد بن مسعود - الدمام - دعت وزارة خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد جميع مواطنيها الإماراتيين المتواجدين في لبنان للعودة في أقرب وقت إثر الأحداث الراهنة.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان عبر موقعها الإلكتروني “نظرًا للأحداث الراهنة وبناءً على قرار منع سفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان والذي جاء تزامناً مع قرار سحب دولة الإمارات دبلوماسييها من لبنان، تدعو وزارة الخارجية والتعاون الدولي جميع مواطنيها المتواجدين في لبنان بضرورة العودة إلى دولة الإمارات في أقرب وقت”.

وأشار وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإمارتي خالد عبدالله بالهول إلى “أنه تجسيداً لحرص دولة الإمارات الدائم على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، اتخذت وزارة الخارجية والتعاون الدولي كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة مواطنيها من لبنان”، كما أكد على جاهزية الوزارة لتسخير الإمكانات كافة لمساعدة أي مواطن موجود في لبنان وذلك للعودة إلى دولة الإمارات.

وأهابت وزارة الخارجية الإماراتية بالمواطنين الإماراتيين المتواجدين في جمهورية لبنان ضرورة التواصل مع مركز اتصال وزارة الخارجية والتعاون الدولي على الرقم 0097180044444 .