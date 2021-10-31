محمد بن مسعود - الدمام - استأنف المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته في العاصمة الأوزبكية طشقند، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.
وأجرى لاعبو “الأخضر” مساء اليوم تدريباتهم على الملعب الرديف لملعب نادي بونيودكور، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين؛ أدت المجموعة الأولى التي ضمت اللاعبين المشاركين بصفة أساسية في المباراة أمام منتخب الكويت أمس السبت، مرانًا استرجاعيًّا، في حين طبّقت المجموعة الأخرى مناورةً مصغّرة.
يٌذكر أن “الأخضر” يأتي في المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا، وإلى جانبه منتخبات أوزبكستان، الكويت، وبنغلاديش؛ حيث سيختتم مبارياته في التصفيات بمواجهة منتخب بنغلاديش الثلاثاء المقبل.
تحضيرًا لمواجهة بنغلاديش.. الأخضر الأولمبي يعاود تدريباته
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-31
استأنف المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته في العاصمة الأوزبكية طشقند، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.
وأجرى لاعبو “الأخضر” مساء اليوم تدريباتهم على الملعب الرديف لملعب نادي بونيودكور، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين؛ أدت المجموعة الأولى التي ضمت اللاعبين المشاركين بصفة أساسية في المباراة أمام منتخب الكويت أمس السبت، مرانًا استرجاعيًّا، في حين طبّقت المجموعة الأخرى مناورةً مصغّرة.
يٌذكر أن “الأخضر” يأتي في المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا، وإلى جانبه منتخبات أوزبكستان، الكويت، وبنغلاديش؛ حيث سيختتم مبارياته في التصفيات بمواجهة منتخب بنغلاديش الثلاثاء المقبل.
31 أكتوبر 2021 – 25 ربيع الأول 1443
06:15 PM
استأنف المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته في العاصمة الأوزبكية طشقند، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.
وأجرى لاعبو “الأخضر” مساء اليوم تدريباتهم على الملعب الرديف لملعب نادي بونيودكور، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين؛ أدت المجموعة الأولى التي ضمت اللاعبين المشاركين بصفة أساسية في المباراة أمام منتخب الكويت أمس السبت، مرانًا استرجاعيًّا، في حين طبّقت المجموعة الأخرى مناورةً مصغّرة.
يٌذكر أن “الأخضر” يأتي في المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا، وإلى جانبه منتخبات أوزبكستان، الكويت، وبنغلاديش؛ حيث سيختتم مبارياته في التصفيات بمواجهة منتخب بنغلاديش الثلاثاء المقبل.
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