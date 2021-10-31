محمد بن مسعود - الدمام - توجهات جديدة للسعوديين في دبي.. “الطعام الإيطالي والشرقي” في الصدارة

خالد خليل الخليج 365 2021-10-31

كشف موقع تريب أدفايز الشهير والمتخصص بقطاع السفر والرحلات والضيافة، عن التوجهات الجديدة فيما يخص أفضل تجارب الطعام في دبي للزوار، خاصة من منطقة الخليج العربي؛ حيث يحتل السعوديون صدارة زوار دبي من الشرق الأوسط، والمركز الثاني عالمياً بالنسبة لترتيب زوار دبي من العالم.

وقدم المسافرون أكثر من 26 مليون مراجعة في المجموع العام الماضي، وهي عبارة عن نحو 8 ملايين مراجعة للفنادق، و12 مليونًا للمطاعم و4 ملايين “للتجارب والمعالم والأنشطة وأكثر من نصف “54.1٪” الطلبات المقدمة للمراجعات تتعلق بتجارب المسافرين في أوروبا و23.5٪ في أميركا الشمالية” والشرق الأوسط وخاصة دبي.

وأظهرت التوجهات الجديدة أن السعوديين والزوار زادت طلباتهم إلى الطعام الإيطالي والأوروبي واللاتيني بشكل عام، متخطية بذلك أعوامًا تصدر فيها الطعام الهندي والآسيوي قائمة الطعام في دبي.

ويأتي الطعام الإيطالي في مقدمة طلبات الزوار بسبب أشكال تقديمه المتعددة وسهولة الإعداد السريع بتنوع أطباقه، وبعض المطاعم حاصلة على جائزة تايم أوت دبي لأفضل مطعم في دبي.

وجاء ترتيب المطاعم العالمية كالتالي: ذي بوديوم غراند ميلينيوم الخليج التجاري المتخصص في المأكولات الأوروبية والعالمية، ثم بوريفاج المتخصص في المأكولات الفرنسية والأوروبية قناة دبي المائية، ثم “بيلا” المتخصص في المأكولات الإيطالية التقليدية والحاصل على العديد من الجوائز، ثم لوك ستوك اند باريل غراند ميلينيوم الخليج التجاري، يليهم مطعم إل بورو توسكان بيسترو المتخصص في الأطباق الإيطالية الشهيرة، ومطعم كارين المتخصص في المأكولات الأوروبية، ثم مطعم لا كانتين دو فوبور المتخصص في الأكلات الفرنسية الشهيرة، ومطعم بابل المتخصص في الأكلات الشرقية، ثم مطعم كويا المتخصص في الأكلات اللاتينية وأطباق البيرو، وأخيرًا مطعم بلاك تاب الأمريكي المتخصص في الوجبات السريعة.