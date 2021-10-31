السعودية | وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي آخر المستجدات الإقليمية (صور)

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق- واس

بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتطرقت المباحثات إلى تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وناقش الطرفان، جهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين بالمنطقة والعالم.

وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، قد أكد أمس السبت أن الأزمة مع لبنان تعود أصولها لهيمنة حزب الله.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان خلال تصريحاته لوكالة أنباء “رويترز”، أن المملكة لا رأي لها فيما إذا كانت حكومة لبنان تبقى أم ترحل، لافتًا إلى أن المحادثات مع إيران ودية لكنها لم تحرز تقدمًا حتى الآن.