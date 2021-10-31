شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 32 منشأة مخالفة للاحترازات في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي 12.990 جولة رقابية، مع الجهات المعنية وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، التي أسفرت عن إغلاق 32 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن تكثيف الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، رصدت خلالها الفرق الميدانية 32 مخالفة، تنوعت ما بين عدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، أو في الالتزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.