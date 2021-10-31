شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث العلاقات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، وذلك على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين المملكة العربية السعودية، والاتحاد الأفريقي وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

كما تطرق الجانبان إلى أبرز الموضوعات المطروحة في قمة قادة دول مجموعة العشرين، ومنها تحديات مواجهة التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.