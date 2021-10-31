شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون البلدية»: تعيين مسؤول لتنظيم ومراقبة تطهير المرافق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سيف السويلم استمرار الجولات الرقابية ورصد المخالفات في القطاع البلدي لمكافحــة فيــروس كورونا المستجد ومواصلة الأعمال الميدانية والرقابية على المنشآت الغذائيـــة، والمحــــــال التجاريـــــــة، والأسواق المركزية، وغيرها من الجهات الخاضعة لإشراف الوزارة مع التأكيد على الاستمرار في تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، ورصد مخالفات من قبل بعض قاعات الأفراح والمناسبات، وعدم تقيد بالإجراءات المعلنة.

وقال: "مســـتمرون فـــي حمـــلات التوعيـــة والإرشـــاد، والتأكد من الحالـــة الصحية للزائر عن طريق تطبيق "توكلنا"، ونحـــث مرتـــادي المراكـــز التجاريـــة والمنشـــآت العامـــة علـــى الالتـــزام بالضوابـــط والبروتوكـــولات الصادرة عن هيئة الصحة العامة "وقاية"، مع إلـــزام العمـــلاء والعامليـــن فـــي المنشـــآت العامة بأنواعهـــا بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، ويستمر اشـــتراط توفير وسائل التوعية الصحية في المنشـــآت، مع الاســـتمرار في توفير تعليمـات الأمـــــــانة".

وأشار إلى تعيين مسؤول في أسواق النفع العام، لتنظيم ومراقبة تطهير المرافق والأسطح وسلال التسوق، وتشجيع الدفع عبر نقاط البيع الإلكترونية.