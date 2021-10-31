شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تطالب بالإسراع لأخذ الجرعة التنشيطية لذوي المخاطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبدالعالي أن الجائحة لا تزال قائمة على المستوى العالمي، لافتاً ان التخفيف في الإجراءات لا يعني نهايتها وعلينا جميعا الحذر في ذلك ، مشيراً إلى أن من أبرز الأمور المحزنة التي تم تسجيلها هو عدد الوفيات الذي وصل إلى أكثر من 5000000 ملايين حالة، كما أن من الأمور المبشرة هو تجاوز عدد اللقاحات التي أعطيت حول العالم تجاوزت ال 7 مليار جرعة، ولهذا فالجائحة مستمرة، وهناك دول تشهد ارتفاعات ملحوظة، ومن أهم أسباب الارتفاع هو التراخي السريع بالإجراءات، إضافة إلى عدم استكمال التحصين.

وبعث المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأربع رسائل مهمة مفادها الضرورة الملحة بالمسارعة لاتخاذ الخطوة الأهم، باخذ الجرعات لما فيها من أمان بحول الله من الإصابة بالفايروس لا سمح الله ومن ثم إكمال الجرعات واذا ما كان الشخص من المبادرين في أخذ الجرعات فلابد من تعزيزها بالجرعة الثالثة وهي التنشيطية، ومع هذا كله عدم الاستهتار وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وطالب الدكتور العبدالعالي بإلاسراع لأخذ الجرعة التنشيطية لبعض الفئات من ذوي المخاطر العالية كونها تخص الجانب المناعي كزارعي الأعضاء أو المصابين بالفشل الكلوي المزمن وسيتم الاتساع في ذلك من أصحاب الأمراض المزمنة أو كبار السن أو الممارسين الصحيين.

وابان بأنه تجاوز عدد الجرعات المعطاة في المملكة 45 مليون جرعة، واستكمل التحصين ما يقارب من من 21 مليون و400 ألف شخص.

وأضاف د/ العبدالعالي أنه تم تسجيل 46 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (548617) حالة، كما بلغ عدد الحالات النشطة (2253) حالة نشطة ، كما بلغ عدد الحالات الحرجة (61) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، بمشاركة كلا من المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، والأستاذ سيف السويلم المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة، وصل إلى (537570) حالة بإضافة (36) حالة تعافي جديدة ، كما بلغ عدد الوفيات (8794) حالة، بإضافة (1) حالة وفاة جديدة.