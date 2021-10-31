شكرا لقرائتكم خبر عن 4 آلاف متطوع ومتطوعة يشاركون بحملات النظافة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - استمرار للحملات السابقة التي أطلقتها الأمانة بالشراكة مع كافة فئات المجتمع

- تهدف الحملة التي شملت تنظيف الشواطئ والمنتزهات والطرق العامة داخل المدن

- شارك في الحملة 50 فريقاً تطوعياً

شارك أكثر من 4000 متطوع ومتطوعة، خلال الشهر الحالي في حملات نظافة الأماكن العامة التي نفذتها أمانة المنطقة الشرقية، بعدد من محافظات وقرى وهجر المنطقة، بمشاركة البلديات التابعة لها، وذلك استمرار للحملات السابقة التي أطلقتها الأمانة بالشراكة مع كافة فئات المجتمع، التي استمرت للشهر العاشر على التوالي.

وتهدف الحملة التي شملت تنظيف الشواطئ والمنتزهات والطرق العامة داخل المدن والأحياء والحدائق والواجهات البحرية التي تعتبر مقصد للزوار والسياح، وتوعية مرتادي المراكز التجارية والترفيهية العامة، إلى أهمية المحافظة على النظافة العامة كسلوك حضاري من خلال الإرتقاء بمستوى النظافة في هذه الأماكن، ورفع نسبة النظافة وزيادة عدد المتطوعين، ورفع مستوى الشراكة المجتمعية وتعزيزها بين أفراد المجتمع.

يذكر أن الحملة التي شارك فيها 50 فريقاً تطوعياً حققت أهدافها في تسجيل عدد المتطوعين الذي تجاوز العدد المستهدف ليصل إلى 5000 متطوع ومتطوعة شهرياً.