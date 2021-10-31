شكرا لقرائتكم خبر عن الجائحة مستمرة.. الداخلية تؤكد ضرورة الالتزام باحترازات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب نحمد الله على ما تحقق من منجزات ومكتسبات حتى الآن، ولعل من أبرزها تخفيف الاحترازات الصحية، التي تحققت بعد جهود مضنية تمثلت في تضافر الجهود بين الجهات المعنية بمكافحة جائحة كورونا والمجتمع.

وأوضح أنه ما زالت الجائحة تلقي بظلالها على كثير من دول العالم، فينبغي ألا نتهاون ونتراخى، وأن نتوخى الحذر.

وأكد على ضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، والمعتمدة من هيئة الصحة العامة، والالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن التي ينبغي الالتزام فيها، سواء المغلقة أو التي تحددها جهات الاختصاص، وفي المواقع التي لا يمكن التحقق فيها من الحالة الصحية لمرتاديها من خلال تطبيق ''توكلنا " وعلى القطاعين العام والخاص وما في حكمهما؛ التحقق من حالة استكمال التحصين بجرعتين من خلال تطبيق “توكلنا” لجميع من يرغب في دخول المنشأة، مشدداً على أن عدم القيام بذلك يعد مخالفة للتعليمات.

وأشار إلى عقوبة مخالفة المنشآت في حال مخالتفها البرتكولات المعتمدة، حيث تقوم الجهة المشرفة على القطاع الخاص، داخل نطاقها الإشرافي، عند الاقتضاء، بفرض عقوبة تصل الى إغلاق المنشأة المخالفة بما لا يتجاوز ستة أشهر، وستقوم الجهات ذات العلاقة - كل فيما يخصه - بتطبيق العقوبات المقررة في حق المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الجائحة.

وأبان أنه تم البدء بإصدار التراخيص لمقار الحجر الصحي المؤسسي المؤهلة لاستضافة القادمين من خارج المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها، من عمالة الشركات غير المحصنين.

وأكد أن الأوضاع الصحية تخضع للمتابعة والتقييم، والرفع عما يلزم من الإجراءات الاحترازية على مستوى المدن أو المحافظات أو المناطق.

ونوه بأنه خلال الأسبوع الماضي، تم ضبط عدد ( 742 ) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، حيث تم التعامل مع جميع المخالفات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

ودعا الجميع إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها بالاتصال بالرقم (911) في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة، كذلك بأرقام البلاغات للجهات الحكومية المشرفة على القطاع الخاص.

وأهاب بالجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والمحافظة على المكتسبات التي تحققت حتى الآن، مع توخي الحذر، والمسارعة بأخذ اللقاح لتحقيق الهدف الأساسي من البرتوكولات، المتمثل في عودة الحياة لطبيعتها.