متحدث “الشؤون البلدية”: قاعات الأفراح مسموح بها.. لكن بشرط

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

أكد المتحدث باسم ‎وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سيف السويلم، أن ما صدر مؤخرًا بشأن تخفيف الإجراءات الاحترازية يتضمن مجموعة من البنود أبرزها إعادة فتح قاعات المناسبات والأفراح بشرط ارتداء الكمامات داخلها.

وشدد على أن الوزارة تواصل العمل على مواجهة جائحة “كورونا”، من خلال استمرار الأعمال الميدانية والرقابية على الجهات في كل المناطق.

ونوه إلى ضرورة الالتزام وعدم التهاون في الإجراءات الاحترازية، في إطار استمرار مواجهة الجائحة.