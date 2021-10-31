اخبار الخليج – طيران الخليج تطلق خدمة الطائرات الخاصة المستأجرة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت طيران الخليج – الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – عن إطلاق خدمة تأجير الطائرات الخاصة مما يسمح لعملائها حول العالم بحجز رحلاتهم الخاصة مباشرة من أنحاء العالم وبحسب الطلب. الخدمة الجديدة متاحة للوفود الحكومية والشركات والأفراد وحفلات الزفاف والعطلات العائلية الخاصة، وكذلك شحنات البضائع الخاصة. ويمكن حجز خدمة التأجير الخاصة على أسطول الناقلة من الطائرات الحديثة ذات الحجم الصغير من الايرباص 320نيو والايرباص 321نيو أل أر، او الطائرات ذات الحجم الكبير من طراز 9-787 بوينج دريملاينر.

في العام 2019، وتماشياً مع استراتيجيتها لتصبح شركة الطيران المفضلة للعملاء، أعلنت طيران الخليج عن مفهومها الجديد للسفر الذي سيعزز تركيزها على المنتج وتجربة العملاء. وكما في صناعة الضيافة، تميز طيران الخليج نفسها كشركة طيران مختلفة وفريدة من نوعها مقارنة بنظيراتها الأكبر حجماً التي تعتمد على الكم. هذا المفهوم الجديد مستمد من نموذج أعمال الناقلة الوطنية لتقديم خدماتها الأكثر تخصصًا للعملاء مع إبراز الخدمات الرئيسية التي تشتهر بها.

وستسمح خدمة الطائرات الخاصة المستأجرة للعملاء الاختيار من بين عدد من الخدمات والتفضيلات على متن الطائرة مثل اختيار الزهور الطبيعية، ووسائل الراحة المختصة، وخدمة الـ «واي فاي» غير المحدود، ومجموعة مختارة من أحدث الأفلام والبرامج التلفزيونية، واختيار قائمة الأطعمة والمشروبات المفضلة، وقوائم مخصصة من الوجبات الباردة والساخنة التي يقدمها طاقم الضيافة من جنسيات متعددة.

وتعليقًا على هذه الخدمة الجديدة، قال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد عبدالحميد العلوي “يعد هذا إنجازًا كبيراً للناقلة الوطنية لمملكة البحرين؛ حيث سنقوم الآن بتعزيز تميزنا ليشمل خدمات مختصة لعملائنا المميزين. سنقوم بتقديم خدمات متميزة بحسب الطلب لكل رحلة طيران مستأجرة. لقد تغير العالم كثيرًا منذ أوائل العام 2020 ويجب على كل الصناعات أن تلحق بالركب من خلال إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لما تقدمه من خدمات لتوسيع نطاق وصولها إلى آفاق أرحب، مع أسطولنا الجديد كليًا، وتقنيات الراحة والأطعمة والمشروبات التي نقدمها، والإضافات المصممة خصيصًا لكل طلب، نتطلع لأن تكون خدماتنا للطائرات المستأجرة امتدادًا لما تقدمه علامتنا التجارية المميزة».