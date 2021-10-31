متحدث الصحة: الجائحة مستمرة وهناك دول تشهد ارتفاعات ملحوظة

محمد بن مسعود - الدمام - 03-25-1443 05:36

صدى تبوك – متابعة :

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د/ محمد العبدالعالي أن الجائحة لا تزال قائمة على المستوى العالمي ، لافتاً ان التخفيف في الإجراءات لا يعني نهايتها وعلينا جميعا الحذر في ذلك ، مشيراً إلى أن من أبرز الأمور المحزنة التي تم تسجيلها هو عدد الوفيات الذي وصل إلى أكثر من 5000000 ملايين حالة، كما أن من الأمور المبشرة هو تجاوز عدد اللقاحات التي أعطيت حول العالم تجاوزت ال 7 مليار جرعة، ولهذا فالجائحة مستمرة، وهناك دول تشهد ارتفاعات ملحوظة، ومن أهم أسباب الارتفاع هو التراخي السريع بالإجراءات، إضافة إلى عدم استكمال التحصين.

وبعث المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأربع رسائل مهمة مفادها الضرورة الملحة بالمسارعة لاتخاذ الخطوة الأهم باخذ الجرعات لما فيها من أمان بحول الله من الإصابة بالفايروس لا سمح الله ومن ثم اكمال الجرعات واذا ما كان الشخص من المبادرين في أخذ الجرعات فلابد من تعزيزها بالجرعة الثالثة وهي التنشيطية، ومع هذا كله عدم الاستهتار وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية .

وطالب الدكتور العبدالعالي بإلاسراع لأخذ الجرعة التنشيطية لبعض الفئات من ذوي المخاطر العالية كونها تخص الجانب المناعي كزارعي الأعضاء أو المصابين بالفشل الكلوي المزمن وسيتم الاتساع في ذلك من أصحاب الأمراض المزمنة أو كبار السن أو الممارسين الصحيين.

وابان بأنه تجاوز عدد الجرعات المعطاة في المملكة 45 مليون جرعة، واستكمل التحصين ما يقارب من من 21 مليون و400 ألف شخص،

وأضاف د/ العبدالعالي أنه تم تسجيل 46 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (548617) حالة، كما بلغ عدد الحالات النشطة (2253) حالة نشطة ، كما بلغ عدد الحالات الحرجة (61) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، بمشاركة كلا من المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، والأستاذ سيف السويلم المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (537570) حالة بإضافة (36) حالة تعافي جديدة ، كما بلغ عدد الوفيات (8794) حالة، بإضافة (1) حالة وفاة جديدة، ” رحمهم الله جميعاً.

من جانبه قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب نحمد الله على ما تحقق من منجزات ومكتسبات حتى الآن، ولعل من أبرزها تخفيف الاحترازات الصحية، التي تحققت بعد جهود مضنية تمثلت في تضافر الجهود بين الجهات المعنية بمكافحة جائحة كورونا والمجتمع.

وما زالت الجائحة تلقي بظلالها على كثير من دول العالم، فينبغي ألا نتهاون ونتراخى، وأن نتوخى الحذر.

وأكد على ضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، والمعتمدة من هيئة الصحة العامة، والالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن التي ينبغي الالتزام فيها، سواء المغلقة أو التي تحددها جهات الاختصاص، وفي المواقع التي لا يمكن التحقق فيها من الحالة الصحية لمرتاديها من خلال تطبيق ”توكلنا ” وعلى القطاعين العام والخاص وما في حكمهما؛ التحقق من حالة استكمال التحصين بجرعتين من خلال تطبيق “توكلنا” لجميع من يرغب في دخول المنشأة، مشدداً على أن عدم القيام بذلك يعد مخالفة للتعليمات.

وأشار إلى عقوبة مخالفة المنشآت في حال مخالتفها البرتكولات المعتمدة، حيث تقوم الجهة المشرفة على القطاع الخاص، داخل نطاقها الإشرافي، عند الاقتضاء، بفرض عقوبة تصل الى إغلاق المنشأة المخالفة بما لا يتجاوز ستة أشهر، وستقوم الجهات ذات العلاقة – كل فيما يخصه – بتطبيق العقوبات المقررة في حق المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الجائحة.

وأبان أنه تم البدء بإصدار التراخيص لمقار الحجر الصحي المؤسسي المؤهلة لاستضافة القادمين من خارج المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها ، من عمالة الشركات غير المحصنين .

وأكد أن الأوضاع الصحية تخضع للمتابعة والتقييم، والرفع عما يلزم من الإجراءات الاحترازية على مستوى المدن أو المحافظات أو المناطق.

ونوه بأنه خلال الأسبوع الماضي، تم ضبط عدد ( 742 ) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، حيث تم التعامل مع جميع المخالفات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

ودعا الجميع إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها بالاتصال بالرقم (911) في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة، كذلك بأرقام البلاغات للجهات الحكومية المشرفة على القطاع الخاص.

وأهاب بالجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والمحافظة على المكتسبات التي تحققت حتى الآن، مع توخي الحذر، والمسارعة بأخذ اللقاح لتحقيق الهدف الأساسي من البرتوكولات، المتمثل في عودة الحياة لطبيعتها.

فيما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان الأستاذ سيف السويلم استمرار الجولات الرقابية ورصد المخالفات في القطاع البلدي لمكافحــة فيــروس كورونا المستجد ومواصلة الأعمال الميدانية والرقابية على المنشآت الغذائيـــة، والمحــــــال التجاريـــــــة، والأسواق المركزية، وغيرها من الجهات الخاضعة لإشراف الوزارة مع التأكيد على الاستمرار في تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية , ورصد مخالفات من قبل بعض قاعات الأفراح والمناسبات، وعدم تقيد بالإجراءات المعلنة.

وقال ” مســـتمرون فـــي حمـــلات التوعيـــة والإرشـــاد، والتأكد من الحالـــة الصحية للزائر عن طريق تطبيق “توكلنا” , ونحـــث مرتـــادي المراكـــز التجاريـــة والمنشـــآت العامـــة علـــى الالتـــزام بالضوابـــط والبروتوكـــولات الصادرة عن هيئة الصحة العامة “وقاية” مع إلـــزام العمـــلاء والعامليـــن فـــي المنشـــآت العامة بأنواعهـــا بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، ويستمر اشـــتراط توفير وسائل التوعية الصحية في المنشـــآت، مع الاســـتمرار في توفير تعليمـات الأمـــــــانة.

وأشار إلى تعيين مسؤول في أسواق النفع العام لتنظيم ومراقبة تطهير المرافق والأسطح وسلال التسوق، وتشجيع الدفع عبر نقاط البيع الإلكترونية.