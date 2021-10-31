محمد بن مسعود - الدمام - ورد للتو : قوات الحوثي تحاول السيطرة على قاعدة عسكرية لقوات الشرعية في مارب.. وسقوط عشرات القتلى والأسرى

سقط عشرات العناصر من مليشيا الحوثي بين قتيل وأسير، خلال محاولة تسلل إلى معسكر تابع للشرعية بمديرية الجوبة، جنوبي محافظة مارب، بهدف السيطرة عليه، وإعلان تقدم جديد.

ونشرت قناة الحدث السعودية، صورًا لأسرى المليشيات الحوثية، بعد محاولة تسلل فاشلة إلى معسكر أم ريش، جنوبي مديرية الجوبة، بمارب، يوم أمس السبت.

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وأكدت المصادر ‘‘مقتل أكثر من 20 حوثياً وأسر 16 آخرين خلال تصدي قوات الجيش الوطني والقبائل لمحاولة تسلل حوثية باتجاه قاعدة “أم ريش” العسكرية’’.

وكانت مصادر ميدانية، أكدت مصرع العشرات من عناصر مليشيا الحوثي، في كمين محكم لقوات الجيش والقبائل.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة عشرات الجثث الحوثية، بعد محاولة فاشلة للتقدم نحو مواقع الجيش والقبائل، بمديرية الجوبة، تزامنًا مع وصول تعزيزات للقوات الحكومية إلى جبهتي صرواح والجوبة.

ولليوم الثالث على التوالي فشلت مليشيا الحوثي في إحراز تقدم جديد، عقب سقوط مديرية جبل مراد، في قبضتها، حيث تقول المصادر إن قوات الجيش والقبائل بدأت في تعزيز تحصيناتها واستنزاف المليشيات.