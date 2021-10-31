متحدث الصحة يحدد الفئة العمرية للجرعة التنشيطية ضد كورونا وموعدها

الرياض - محمد عبدالله - أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، أهمية الجرعة التنشيطية ضد فيروس كورونا، خلال مؤتمر الصحة.

وقال إن الجرعة التنشيطية متاحة للفئة العمرية من (18) عاما وأكثر، بعد مضي (6) أشهر من أخذ الجرعة الثانية.

وأعلنت الصحة اليوم تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 548617 حالة.

وذكرت الوزارة -عبر تويتر- أنه تم تسجيل 36 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 537570 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا حتى الآن إلى 8794 حالة.

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