الصحة: تسجيل 46 إصابة و36 حالة تعافٍ من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 548617 حالة.

وذكرت الوزارة -عبر تويتر- أنه تم تسجيل 36 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 537570 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا حتى الآن إلى 8794 حالة.

كانت وزارة الصحة قد ذكرت أن «لقاح فيروس كورونا لا يحمي من فيروس الإنفلونزا الموسمية، ولا يتعارض أخذ لقاح الانفلونزا مع لقاح فيروس كورونا».

وتابعت «إلا أنّه يفضل أن يكون بينهما فاصل زمني بعدة أيام (٢ إلى ٤ أيام) لتقليل احتمال الآثار الجانبية المشتركة مثل الحرارة وآلام الجسم».

وأوضحت وزارة الصحة -في وقت سابق- أن التبديل بين اللقاحات يمكن أن يساعد في محاربة المتغيرات؛ لأنه مع تحور الفيروس يمكن أن يتغير الجزء الذي يستهدفه اللقاح، ما قد يجعل اللقاح أقل فاعلية.

اقرأ أيضا:

الصحة العالمية تحذر من فيروس جديد لا يمكن احتوائه