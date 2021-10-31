الثلاثاء المقبل.. ديوان المظالم يطلق استطلاع رأي حول مشروع لائحته التنفيذية

الرياض - محمد عبدالله - يطلق ديوان المظالم بعد غد الثلاثاء الموافق 2نوفمبر 2021 استطلاع لقياس آراء المهتمين حول مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم وذلك عبر هذا الرابط «اضغط هنا».

ودعا ديوان المظالم الجهات والمختصين وأصحاب الاهتمام للمشاركة في الاستطلاع الذي يطلقه بشأن مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ولمدة شهر.

ويمكِّن ديوان المظالم من خلال الاستطلاع الجهات الحكومية والخاصة والأفراد من إبداء آرائهم وملحوظاتهم على مشروع اللائحة التنفيذية للوصول إلى صيغة تساعد بدقتها وشموليتها في إيصال الحقوق إلى أهلها، وليسهم ديوان المظالم بدوره في رفع مستويات جودة الحياة لكل من على أرض بلادنا الغالية من مواطنين ومقيمين.

اختصاصات ديوان المظالم

​​​و​ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة يرتبط مباشرة بالملك، يسعى لإرساء العدل والإنصاف والرقابة القضائية الفاعلة على أعمال الإدارة من خلال الدعاوى الماثلة أمامه؛ لضمان حسن تطبيق الأنظمة واللوائح وتمكين صاحب الحق من وسائل التظلم، بما يكفل حماية الحقوق وتطبيق الأحكام الشرعية وتحقيق العدل ورد المظالم.

واهتمت المملكة امنذ توحيدها على تخصيص جهة للفصل في المظالم إلى أن اتضحت معالم ديوان المظالم وتحددت اختصاصاته بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٧٨) وتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٢٨هـ، ونظام المرافعات أمامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ ، وفقا للموقع الإلكتروني لديوان المظالم.

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